Общественные объединения потребителей наградили в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве торговли и интеграции РК состоялась торжественная церемония награждения представителей общественных объединений потребителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За прошлый год в ведомство обратилось порядка 30 тысяч граждан. Мы помогли восстановить нарушенные потребительские права около 10 тысячам человек, дали разъяснение норм законодательства также около 10 тысячам граждан. Принятые меры позволили нам вернуть казахстанцам 249 млн тенге», - сказал вице-министр торговли и интеграции Ержан Казанбаев на церемонии награждения.

Он также рассказал о важной роли неправительственного сектора в защите прав потребителей. В стране действует более 50 общественных объединений, работающих в данной сфере. Все они способствуют повышению уровня защиты потребительских прав. Со стороны уполномоченного органа предпринимаются меры по налаживанию тесного взаимодействия с общественными объединениями.

Тому примером стало подписание в феврале 2021 года Меморандума о взаимном сотрудничестве между Министерством торговли и интеграции РК и Объединением юридических лиц «Республиканская ассоциация потребителей Казахстана», представляющим интересы 30 общественных объединений потребителей в 15 регионах страны.

«Мы надеемся на поддержку руководителей общественных объединений, которые работают уже более 20 лет, прекрасно знают все законодательные пробелы и различное толкование в правоприменительной практике», - подчеркнул Ержан Казанбаев.

По его словам, совместно с госорганами ведется работа по включению общественных объединений в сфере защиты прав потребителей в состав консультативно-совещательных органов при министерствах и акиматах.

В заключении, Е. Казанбаев поздравил присутствующих с Всемирным днем защиты прав потребителей и вручил благодарственные письма представителям общественных объединений, отметив их кропотливую, добросовестную работу в ежедневной практике по защите потребительских прав и благополучия граждан.