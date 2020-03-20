Общественные объединения и предприятия страны поддерживают инициативу Елбасы о создании республиканского Фонда

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В период чрезвычайного положения в стране общественные объединения и предприятия Казахстана всецело поддерживают инициативу Елбасы о создании республиканского Фонда и готовы внести вклад в борьбу со всемирной пандемией в связи с коронавирусом, передает МИА «Казинформ».

Ассоциация деловых женщин Республики Казахстан призывает общественность объединиться в трудный для страны период и поддерживает инициативы Елбасы Нурсултана Назарбаева по созданию республиканского фонда по поддержке страны в этот непростой период.

«В поддержку обращения Первого Президента – Елбасы Нурсултана Назарбаева к народу Казахстан по ситуации, связанной с пандемией коронавируса, Ассоциация деловых женщин Казахстана призывает общественность сплотиться в трудный для страны период, поддержать друг друга и оказать максимальную помощь службам, обеспечивающим жизнедеятельность и здоровье людей.

В условиях чрезвычайной ситуации в стране сейчас важно сохранять спокойствие, заботиться о своих близких, находится в самоизоляции, минимизировать любые контакты в обществе, а также соблюдать правила санитарной безопасности и профилактики.

Введение специального режима Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым и меры реализуемые правительством страны, являются единственным верным решением в ситуации распространения коронавируса. Поэтому мы как общественность должны сплотиться и стремиться к стабилизации ситуации»,- говорится в сообщении.



Сегодня по всем регионам Ассоциация деловых женщин Казахстана на волонтерской основе осуществляет помощь социально уязвимым категориям населения в виде поддержки в обеспечении продуктовыми пакетами, средствами первой необходимости на период чрезвычайной ситуации, а также оказывает иную финансовую и моральную помощь.

ТОО «Гормолзавод» выражает свою поддержку инициативы Елбасы и готово выделить финансовые средства для оказания помощи в борьбе с коронавирусом.

«Казахстан – это страна, которая несмотря на штормы и бури, которые случались в истории казахского народа, смогли выстоять и пройти через все испытания. На сегодняшний день благодаря дальновидной политике Елбасы, мы звучим на мировой арене, как современная развивающаяся страна. Наша страна готова к отстаиванию здоровья нации. Однако без сплочения и слаженности будет сложнее. Поэтому мы всецело поддерживаем инициативу Елбасы о создании республиканского Фонда, и готовы выделить финансовые средства для оказания помощи в борьбе со всемирной пандемией - коронавирусом», - говорится в сообщении.

«Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев предложил создать республиканский Фонд, в котором бы накапливались средства людей, кто хочет и может помочь стране в этот непростой период. Мы ТОО «Кокшетау Энерго» поддерживаем инициативу Елбасы и хотим отметить, что воля и великодушие граждан, которые участвуют в таких проектах, формируют ту необходимую для страны атмосферу общих дел, соответствующую нашим традициям, нашему национальному характеру, составляющую колоссальный национальный потенциал», - выражает свою поддержку ТОО «Кокшетау Энерго».

Также к казахстанцам обратился и Союз машиностроителей Казахстана.

«В это нелегкое время для нашей страны и всего мирового сообщества Союз машиностроителей Казахстана призывает сохранять спокойствие, проявлять выдержку и терпение. Союз машиностроителей Казахстана от имени машиностроителей страны выражает поддержку инициативы Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева по созданию республиканского Фонда и внесет вклад по противодействию распространения коронавирусной инфекции. Мы надеемся, что другие представители бизнес сообщества также поддержат эстафету добра и окажут посильный вклад в общее дело на благо нашего государства. Сейчас, чтобы эффективно противостоять эпидемии и поддержать экономику страны мы должны сплотиться и как граждане своей страны проявить солидарную ответственность. В истории нашей страны мы благополучно преодолевали и более сложные испытания, которые закалили и сделали наш народ сильнее. Совместными усилиями государства и бизнеса мы и на этот раз достойно пройдем это испытание. Бiз бiргемiз»,- сказано в обращении Союза машиностроителей страны.



