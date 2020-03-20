+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 12 °С
USD 448.50 EUR 485.28
RUB 5.61 CNY 63.19
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Общественные объединения и предприятия страны поддерживают инициативу Елбасы о создании республиканского Фонда

20 Марта 2020 18:23
Поделиться:
Общественные объединения и предприятия страны поддерживают инициативу Елбасы о создании республиканского Фонда

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В период чрезвычайного положения в стране общественные объединения и предприятия Казахстана всецело поддерживают инициативу Елбасы о создании республиканского Фонда и готовы внести вклад в борьбу со всемирной пандемией в связи с коронавирусом, передает МИА «Казинформ».

Новости по теме
Ассоциация предпринимателей Акмолинской области поддерживают инициативу Елбасы
Названы адреса очагов коронавируса в Алматы Карагандинские предприниматели поддержали инициативу Елбасы Шесть карантинных постов работают в Северо-Казахстанской области

Ассоциация деловых женщин Республики Казахстан призывает общественность объединиться в трудный для страны период и поддерживает инициативы Елбасы Нурсултана Назарбаева по созданию республиканского фонда по поддержке страны в этот непростой период.

«В поддержку обращения Первого Президента – Елбасы Нурсултана Назарбаева к народу Казахстан по ситуации, связанной с пандемией коронавируса, Ассоциация деловых женщин Казахстана призывает общественность сплотиться в трудный для страны период, поддержать друг друга и оказать максимальную помощь службам, обеспечивающим жизнедеятельность и здоровье людей.
В условиях чрезвычайной ситуации в стране сейчас важно сохранять спокойствие, заботиться о своих близких, находится в самоизоляции, минимизировать любые контакты в обществе, а также соблюдать правила санитарной безопасности и профилактики.
Введение специального режима Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым и меры реализуемые правительством страны, являются единственным верным решением в ситуации распространения коронавируса. Поэтому мы как общественность должны сплотиться и стремиться к стабилизации ситуации»,- говорится в сообщении.

Сегодня по всем регионам Ассоциация деловых женщин Казахстана на волонтерской основе осуществляет помощь социально уязвимым категориям населения в виде поддержки в обеспечении продуктовыми пакетами, средствами первой необходимости на период чрезвычайной ситуации, а также оказывает иную финансовую и моральную помощь.

ТОО «Гормолзавод» выражает свою поддержку инициативы Елбасы и готово выделить финансовые средства для оказания помощи в борьбе с коронавирусом.

«Казахстан – это страна, которая несмотря на штормы и бури, которые случались в истории казахского народа, смогли выстоять и пройти через все испытания. На сегодняшний день благодаря дальновидной политике Елбасы, мы звучим на мировой арене, как современная развивающаяся страна. Наша страна готова к отстаиванию здоровья нации. Однако без сплочения и слаженности будет сложнее. Поэтому мы всецело поддерживаем инициативу Елбасы о создании республиканского Фонда, и готовы выделить финансовые средства для оказания помощи в борьбе со всемирной пандемией - коронавирусом», - говорится в сообщении.

«Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев предложил создать республиканский Фонд, в котором бы накапливались средства людей, кто хочет и может помочь стране в этот непростой период. Мы ТОО «Кокшетау Энерго» поддерживаем инициативу Елбасы и хотим отметить, что воля и великодушие граждан, которые участвуют в таких проектах, формируют ту необходимую для страны атмосферу общих дел, соответствующую нашим традициям, нашему национальному характеру, составляющую колоссальный национальный потенциал», - выражает свою поддержку ТОО «Кокшетау Энерго».

Также к казахстанцам обратился и Союз машиностроителей Казахстана.

«В это нелегкое время для нашей страны и всего мирового сообщества Союз машиностроителей Казахстана призывает сохранять спокойствие, проявлять выдержку и терпение. Союз машиностроителей Казахстана от имени машиностроителей страны выражает поддержку инициативы Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева по созданию республиканского Фонда и внесет вклад по противодействию распространения коронавирусной инфекции. Мы надеемся, что другие представители бизнес сообщества также поддержат эстафету добра и окажут посильный вклад в общее дело на благо нашего государства. Сейчас, чтобы эффективно противостоять эпидемии и поддержать экономику страны мы должны сплотиться и как граждане своей страны проявить солидарную ответственность. В истории нашей страны мы благополучно преодолевали и более сложные испытания, которые закалили и сделали наш народ сильнее. Совместными усилиями государства и бизнеса мы и на этот раз достойно пройдем это испытание. Бiз бiргемiз»,- сказано в обращении Союза машиностроителей страны.



Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Коронавирус, Первый Президент - Елбасы, Пневмония в Китае, Коронавирус в РК,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив