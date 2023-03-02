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Общественные формирования помогают костанайским полицейским пресекать правонарушения

2 Марта 2023, 23:00
Общественные формирования помогают костанайским полицейским пресекать правонарушения

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанайской области с помощью общественных формирований пресечено около 200 правонарушений. Об этом сообщил начальник департамента полиции Костанайской области Ерлан Омарбеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В области действует 361 отряд правоохранительной направленности «Сакшы», в которых насчитывается около тысячи человек. Ими было пресечено порядка 200 правонарушений. Хотелось бы особо подчеркнуть участие граждан в создании безопасной среды, а также помощь полицейским со стороны гражданских активистов», - сообщил Ерлан Омарбеков.

Также неотъемлемой составляющей качественного оказания правоохранительных услуг, по словам начальника полиции, является обеспечение принципа шаговой доступности.

«Значительно повысилось материально-техническое оснащение полиции, приобретается автотранспорт, открываются новые участковые пункты и модульные посты полиции», - сказал Ерлан Омарбеков.

В регионе сейчас продолжается также внедрение сервисной модели работы полиции. Пилотный проект реализуется в южной части Костаная. В этом году запланировано масштабирование сервисной модели полиции во всех городах и районах Костанайской области.


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