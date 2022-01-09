Общественные деятели и активисты столицы призвали народ к единству

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Общественные деятели, активисты и жители столицы призывают казахстанцев объединиться, сохранять спокойствие и сплотиться во имя сохранения мира и стабильности в стране, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

Директор ОЮЛ «Казахстанская ассоциация межотраслевого сотрудничества» Булат Омаров напомнил, как в период пандемии коронавируса государство поддерживало объекты малого бизнеса.

«Сейчас это все разрушено. Люди, которые брали кредиты, создавали и создают рабочие места, все это разрушено и разграблено. С тревогой скажу, ситуация очень меня беспокоит. В эти трудные дни я хочу выразить готовность и хочу, чтобы вы все меня поддержали, все деловое сообщество, сплотить свои ряды вокруг нашего Президента. Наша сила в объединении и поддержке Главы государства», - отметил Булат Омаров.

Председатель общественного объединения «Тарихи атажурт» Узбен Курманбайулы также призвал казахстанцев не поддаваться панике и провокациям.

«Казахский народ - мудрый. Я всех призываю к спокойствию, не реагируйте на провокации», - призвал он.

«Мы не должны дать разрушить то, что сами строили годами. Сегодня своими силами наша школа-гимназия в целях поддержки военных, солдат, полицейских подготовила для них горячее питание. Мы решили таким образом поддержать всех тех, кто круглые сутки обеспечивает нашу безопасность. Мы всегда вместе», - сообщила директор школы-гимназии #80 Гульмира Жарминова.