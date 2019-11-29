Общественную премию для людей с ограниченными возможностями учредили в Караганде
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде по инициативе общественного объединения «Жан Дос» учредили одноименную премию за достижения людей с ограниченными возможностями, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Церемония награждения прошла в здании театра им. К. Станиславского. Событие приурочили к предстоящему Международному дню инвалидов.
«Цель нашего конкурса – мотивировать людей с инвалидностью к общественной деятельности. Хотелось бы, чтобы общество увидело имеющиеся достижения, и эти примеры вдохновляли других на новые свершения», - сказал Сырым Агубаев, учредитель ОО «Жан Дос».
Премией решили отметить не только успешных людей с ограниченными возможностями, но и тех, кто им помогает.
На конкурс поступило более 60 заявок. Лауреатов выбрала комиссия, в которую вошли общественники и государственные служащие.
В холле театра была представлена выставка работ, изготовленных людьми с ограниченными возможностями. На церемонии вручения присутствовали депутаты маслихата, представители государственных органов, партии Nur Otan, неправительственных организаций.
Лауреаты получили статуэтки и дипломы, денежные и ценные призы.
По словам организаторов, общественная премия «Жан Дос» станет ежегодной.
Первыми обладателями премии «Жан Дос» стали:
Мейрим Орынбаев, руководитель центра реабилитации MEIIRIM, сотрудник молодежного центра здоровья «Ғибрат» - «За выдающиеся достижения людей с ограниченными возможностями в области общественной деятельности»;
Карипбек Куюков - «За выдающиеся достижения людей с ограниченными возможностями в области прикладного искусства»;
Биржан Абжанов - «За выдающиеся достижения людей с ограниченными возможностями в области вокального исполнения»;
Наталья Звягинцева - «За выдающиеся достижения людей с ограниченными возможностями в области спорта»;
Виктория Титова - «За выдающиеся достижения людей с ограниченными возможностями в области культуры»;
Айдана Нуртазина - «За выдающиеся достижения людей с ограниченными возможностями в области танцев на колясках»;
Тансауле Сериков, сотрудник КарГТУ - «За активную трудовую деятельность»;
Татьяна Головченко, сурдопереводчик и педагог - «За вклад в улучшение качества жизни людей с инвалидностью»;
Валерия Нефёдова, предприниматель - «За доброе и сердечное отношение к людям с ограниченными возможностями»;
Светлана Сбродова, корреспондент областной газеты «Индустриальная Караганда» - «За лучшее освещение в СМИ жизни людей с особыми потребностями».
Международный день инвалидов был провозглашен Генеральной Ассамблеей Организации Объединённых Наций (ГА ООН) 14 октября 1992 года и ежегодно отмечается 3 декабря. В этот день Ассамблея призвала государства-члены ООН проводить мероприятия, направленные на дальнейшую интеграцию инвалидов в жизнь общества.
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