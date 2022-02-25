Общественность озвучила ряд предложений депутатам Мажилиса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 24 февраля 2022 года в онлайн формате прошел диалог между депутатами Мажилиса Парламента и гражданским обществом при информационной поддержке Министерства информации и общественного развития, передает МИА «Казинформ».

В ходе встречи общественность выступила с предложением создать Комитет по работе с гражданскими инициативами или Общественную Палату при Мажилисе Парламента.

По мнению общественных деятелей, необходимо развивать различные формы взаимодействия между гражданским обществом и государством.

Депутат Мажилиса Парламента Г. Бижанова ответила на все вопросы активистов и отметила, что именно такие инструменты тесного взаимодействия с институтами гражданского общества, объединение общих усилий могут сделать более качественными наши законы для народа и внести свой вклад и эффективность в рамках реализации задач, поставленных Главой государства.

Также депутат отметила важность проведения на системной основе таких встреч с лидерами гражданского общества.