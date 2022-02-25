Общественность озвучила ряд предложений депутатам Мажилиса
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 24 февраля 2022 года в онлайн формате прошел диалог между депутатами Мажилиса Парламента и гражданским обществом при информационной поддержке Министерства информации и общественного развития, передает МИА «Казинформ».
В ходе встречи общественность выступила с предложением создать Комитет по работе с гражданскими инициативами или Общественную Палату при Мажилисе Парламента.
По мнению общественных деятелей, необходимо развивать различные формы взаимодействия между гражданским обществом и государством.
Депутат Мажилиса Парламента Г. Бижанова ответила на все вопросы активистов и отметила, что именно такие инструменты тесного взаимодействия с институтами гражданского общества, объединение общих усилий могут сделать более качественными наши законы для народа и внести свой вклад и эффективность в рамках реализации задач, поставленных Главой государства.Также депутат отметила важность проведения на системной основе таких встреч с лидерами гражданского общества.
- Вопросы борьбы с безработицей обсудили в Сенате
- Саясат Нурбек станет депутатом Мажилиса
- На телеканале «Хабар» стартует второй сезон популярного музыкального шоу «Маска»
- Павлодарские тепловики оштрафованы за недогрев потребителей
- Новое постановление подписал главный санврач Павлодарской области
- Ряд проектов по реабилитации реализуется в Кокшетау
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана