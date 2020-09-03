Общественность будет контролировать незаконную вырубку зеленых насаждений в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Управлением зеленой экономики города и частным фондом «ECO FUND TABIGAT», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В рамках соглашения создан проект «Зеленый контроль», где волонтеры совместно с общественностью будут на постоянной основе контролировать незаконный снос деревьев, а также сохранение зеленого фонда города.

«Также стороны договорились о сотрудничестве по таким направлениям, как мониторинг повреждений и сноса зеленых насаждений, мониторинг качества работ по компенсационным посадкам. Эковолонтеры будут собирать информацию от горожан о незаконной вырубке, аварийных деревьях и состоянии зеленых насаждений в районах. Данные будут передаваться в соответствующие службы для принятия мер», - сообщили в управлении зеленой экономики города Алматы.

Кроме того, стороны намерены содействовать друг другу в обеспечении информационно-методическими материалами по вопросам развития экологической культуры и ответственности гражданского населения, защиты прав и интересов экологических общественных объединений, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес в области охраны и увеличения зеленого фонда города.

Как отметили участники встречи, консолидация усилий экологической организации и администрации города Алматы является закономерным продолжением расширения контактов двух сторон и нацелено на дальнейшее повышение эффективности потенциала защиты и увеличения зеленого фонда города.



