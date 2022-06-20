РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:39, 20 Июнь 2022 | GMT +6

    Общественное телевидение содержит общество - глава Мининформа

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр информации и общественного развития заявил, что вопрос по поводу создания общественного телеканала нужно обсуждать на серьезном уровне, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В принципе, вопрос по общественному телевидению – обсуждаемый. Но самый главный вопрос встанет, кто в таком случае будет его финансировать. Вообще общественное телевидение содержит общество. Готово ли общество платить за телевидение сегодня, пока я не могу вам дать ответ», - сказал Аскар Умаров, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах совместного заседания палат Парламента.

    «В Польше было такое, когда население не хотело платить за общественное телевидение. Тогда они нашли один способ, когда какая-то часть собираемых налогов шла на общественное телевидение», - привел пример глава ведомства.

    Также, по словам министра, казахстанцы хотят смотреть телевидение, но не всегда готовы платить за это.

    «У нас обязательный пакет бесплатный, и там только отечественные каналы. Может, где-то государство должно будет субсидировать общественное телевидение. Этот вопрос нужно серьезно обсуждать», - считает министр.

    Теги:
    Общество СМИ МИОР Мнения Правительство
    Сейчас читают
    04:04, 01 Октябрь 2023
    Опасный микропластик обнаружили в облаках
    03:33, 01 Октябрь 2023
    Данир Калдыбеков выиграл турнир ITF Juniors J100 Shymkent Open
    03:00, 01 Октябрь 2023
    Волна убийств захлестнула Швецию
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!