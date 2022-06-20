Общественное телевидение содержит общество - глава Мининформа

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр информации и общественного развития заявил, что вопрос по поводу создания общественного телеканала нужно обсуждать на серьезном уровне, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В принципе, вопрос по общественному телевидению – обсуждаемый. Но самый главный вопрос встанет, кто в таком случае будет его финансировать. Вообще общественное телевидение содержит общество. Готово ли общество платить за телевидение сегодня, пока я не могу вам дать ответ», - сказал Аскар Умаров, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах совместного заседания палат Парламента.

«В Польше было такое, когда население не хотело платить за общественное телевидение. Тогда они нашли один способ, когда какая-то часть собираемых налогов шла на общественное телевидение», - привел пример глава ведомства.

Также, по словам министра, казахстанцы хотят смотреть телевидение, но не всегда готовы платить за это.

«У нас обязательный пакет бесплатный, и там только отечественные каналы. Может, где-то государство должно будет субсидировать общественное телевидение. Этот вопрос нужно серьезно обсуждать», - считает министр.