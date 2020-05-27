Общественники проверили ремонт резиденции Абылай хана в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Петропавловске мониторинговая группа по контролю ремонта и строительства объектов культуры и спорта проверила, как идет работа в музейном комплексе «Резиденция Абылай хана», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы филиала партии «Nur Otan», на ремонт комплекса из бюджета выделили 33,7 млн тенге. Работы подрядная организация начала в мае и в августе обещает завершить.

Нарекания мониторинговой группы вызвало качество кладки новой брусчатки и отсутствие системы водоотвода.

«Правильное обустройство водоотвода имеет большое значение, к этому надо серьезно отнестись. Получается, вода будет стекать прямо сюда, на брусчатку, и при каждых осадках разольется по входной группе, под ноги посетителям. Это же видно и без вмешательства экспертов в сфере строительства. На старой брусчатке заметны места, которые после дождя стали «волнистыми». Не надо снова этого допускать», - сказал член мониторинговой группы Алан Жуков.

Руководитель компании-подрядчика и компании, осуществляющей надзор за объектом, на встречу не явились. На все вопросы пришлось отвечать мастеру-строителю. По его словам, систему водоотвода в проекте вообще не предусмотрели.

«Сегодня мы увидели всю ситуацию, зафиксировали. Через некоторое время мы все приедем на этот объект. Посмотрим, что уже сделано, какие замечания устранили, и тогда мы уже подготовим всю документацию и сможем оценить качество работ», - подчеркнул член группы, заместитель руководителя управления культуры, архивов и документации Досбол Абдриисов.

Следующим объектом мониторинга станет областная библиотека им. С. Муканова.

В этом году по области планируют построить и отремонтировать более 370 объектов.

Аким области Кумар Аксакалов говорил о том, что к контролю за работами должны подключиться неравнодушные жители региона, общественные организации, партийцы.