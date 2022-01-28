+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -15 °С
Алматы: 0 °С
USD 434.34 EUR 491.93
RUB 5.56 CNY 68.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Общественники проверили качество оказания услуг в госорганах СКО

28 Января 2022 13:07
Поделиться:
Общественники проверили качество оказания услуг в госорганах СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области прошел общественный мониторинг по качеству оказания 40 видов государственных услуг, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Какие ограничения сняли в СКО
48 школ построят в Атырауской области Манипуляция: Директор Pfizer заявил, что разочарован эффективностью вакцины Безосновательно: После ревакцинации люди заражаются вариантом омикрон

Главный специалист управления государственных услуг департамента по делам государственной службы Гульнара Жусалина рассказала, что в опросе приняли участие более трех тысяч жителей всех районов и Петропавловска. В том числе представители бизнес-сообщества. Мониторинг проводили представители неправительственной организации.

«Они побывали в учреждениях здравоохранения, постояли в очередях, исследовали интернет-ресурсы услугодателей, как и все столкнулись с недоработками информационных систем и в некоторых случаях с отсутствием обратной связи. Основные проблемы, на которые указали услугополучатели - это сложность поиска информации об услуге на портале, загрузки необходимых документов, оплаты услуги online. В нижних строчках рейтинга госуслуги «Продажа земельного участка в частную собственность единовременно либо в рассрочку», «Приобретение прав на земельные участки, которые находятся
в государственной собственности, не требующее проведения торгов», «Выдача справок гражданам, выезжающим за пределы Республики Казахстан на постоянное местожительство». Это неудивительно. По сферам архитектуры и земельных отношений департамент выявили 79% нарушений законодательства в сфере госуслуг», - проинформировала Г. Жусалина.

Полученные результаты показали, что качество оказания услуг в территориальных подразделениях центральных госорганов выше, чем в местных исполнительных органах. Среди местных исполнительных органов в лидерах Кызылжарский, М.Жумабаева, Жамбылский, Есильский районы, в аутсайдерах - Тайыншинский, Тимирязевский районы и Петропавловск.

«На основе данных общественного мониторинга разработаны рекомендации по совершенствованию процедур оказания госуслуг. Эти и другие вопросы уже обсуждены с участием всех услугодателей области на совместном совещании, заседании Межведомственной рабочей группы по вопросам оказания государственных услуг», - добавила Г. Жусалина.

Подписывайтесь на наш канал:

#Северо-Казахстанская область   #Другие государственные органы   #Цифровой Казахстан   #Общество  
Поделиться:

Автор:

Олеся Жуковень

Новости по теме
Какие ограничения сняли в СКО
48 школ построят в Атырауской области
Манипуляция: Директор Pfizer заявил, что разочарован эффективностью вакцины
Безосновательно: После ревакцинации люди заражаются вариантом омикрон
Популярное
1 Президент Казахстана провел заседание Совета Безопасности
2 В столице проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Турмыс»
3 Назначен начальник департамента полиции Алматинской области
4 Приоритеты казахстанского председательства в СВМДА обозначил Касым-Жомарт Токаев
5 В детсадах необходимо внедрить новую модель обучения - Ералы Тугжанов
6 Ляззат Калтаева назначена депутатом Сената Парламента РК
Читайте также
Манипуляция: Директор Pfizer заявил, что разочарован эффективностью вакцины
Безосновательно: После ревакцинации люди заражаются вариантом омикрон
Президент Казахстана провел заседание Совета Безопасности
В столице проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Турмыс»
Назначен начальник департамента полиции Алматинской области
Приоритеты казахстанского председательства в СВМДА обозначил Касым-Жомарт Токаев
В детсадах необходимо внедрить новую модель обучения - Ералы Тугжанов
Ляззат Калтаева назначена депутатом Сената Парламента РК
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив