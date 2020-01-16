+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -9 °С
Алматы: -3 °С
USD 379.70 EUR 422.53
RUB 6.17 CNY 55.13
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Общественники проверили качество очистки актюбинских дорог от снега

16 Января 2020 03:30
Поделиться:
Общественники проверили качество очистки актюбинских дорог от снега

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Рабочая группа проектного офиса «Ақтөбе – адалдық алаңы» в составе общественников, сотрудников агентства по противодействию коррупции, представителей сферы ЖКХ провели проверку качества очистки актюбинских дорог от снега, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Новости по теме

Шесть опытно-экспериментальных участков дорог построили в Казахстане
В Павлодарской области около 50 автомашин застряли на трассе из-за метели Закрыто движение на двух участках трассы Кызылорда-Павлодар Дороги закрыли в пяти районах Северо-Казахстанской области

Проект «Сапалы жол» был инициирован в июне 2019 года агентством РК по противодействию коррупции в целях построения прозрачного механизма работы и многочисленными обращениям граждан по поводу качества, ремонта и содержания автомобильных дорог. Основная цель данного проекта - активное вовлечение общественности по мониторингу качества строительства автодорог.

В ходе мониторинга члены специальной группы отслеживали качество работ по очистке от снега улицы Кошевого, Рыскулова, проспекта Победы, улицы Гришина, проспекта Абилкайыр хана и улицы Маресьева.



В результате было установлено, что большая часть дорог не очищена от снега. По итогам мониторинга были вынесены замечания в соответствующие госорганы и учреждения.

Проектный офис «Актобе – алаңдық алаңы» будет продолжать данный будет продолжать мониторинг и призывает граждан сообщать о неочищенных улицах по номеру 109.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Актюбинская область,
Поделиться:

Автор:

Самал Ендибаева

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив