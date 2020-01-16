Общественники проверили качество очистки актюбинских дорог от снега

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Рабочая группа проектного офиса «Ақтөбе – адалдық алаңы» в составе общественников, сотрудников агентства по противодействию коррупции, представителей сферы ЖКХ провели проверку качества очистки актюбинских дорог от снега, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Проект «Сапалы жол» был инициирован в июне 2019 года агентством РК по противодействию коррупции в целях построения прозрачного механизма работы и многочисленными обращениям граждан по поводу качества, ремонта и содержания автомобильных дорог. Основная цель данного проекта - активное вовлечение общественности по мониторингу качества строительства автодорог.

В ходе мониторинга члены специальной группы отслеживали качество работ по очистке от снега улицы Кошевого, Рыскулова, проспекта Победы, улицы Гришина, проспекта Абилкайыр хана и улицы Маресьева.





В результате было установлено, что большая часть дорог не очищена от снега. По итогам мониторинга были вынесены замечания в соответствующие госорганы и учреждения.

Проектный офис «Актобе – алаңдық алаңы» будет продолжать данный будет продолжать мониторинг и призывает граждан сообщать о неочищенных улицах по номеру 109.