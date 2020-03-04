Общественники провели мониторинг оказания ритуальных услуг в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области общественники провели мониторинг оказания ритуальных услуг, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель проектного офиса «Қызылжар - адалдық алаңы» Амангельды Сатанов рассказал, что в ходе мониторинга выявили массу проблем и коррупционных схем.

Согласно статьи Земельного кодекса РК, из земель общего пользования, занятых и предназначенных под кладбище, на каждого умершего жителя для захоронения бесплатно выделяется земельный участок в 6 квадратных метров. Люди должны платить только за захоронение.

Члены специальной мониторинговой группы и сотрудники проектного офиса методом «тайный покупатель» выяснили, каким образом реализуется эта норма.

«Сотрудники кладбища разъяснили, что погребение производится при наличии справки о смерти. Места для захоронения стоят от 63 тысяч тенге. Это место, которое выдается на общих основаниях. «Хорошие» места стоят от 73 тысяч тенге. В эту цену входят услуги выкопать и закопать могилу, поставить крест. На вопрос, в чем разница стоимости, сотрудник сказал, что таков порядок», - рассказал А.Сатанов.

Выяснили общественники, что можно забронировать двойной участок, но стоимость будет выше. В бюро ритуальных услуг «тайному покупателю» тоже сказали, что можно бронировать участки. Можно договориться с администрацией кладбища и за 10-15 тысяч тенге получить место поближе ко входу.

В Петропавловске два христианских кладбища находятся в доверительном управлении. В проектном офисе отметили, что будут изучать договоры по передаче кладбищ в доверительное управление. Общественники хотят выяснить, насколько это регламентировано.

«Что касается утечки информации об умерших, есть мнение, что сотрудники ритуальных услуг в сговоре с участковыми или сотрудниками медучреждений и получают информацию о покойниках за определенную плату. Не представилось возможным установить законодательные нормы, регламентирующие обязательный порядок обязательной доставки трупа в медицинское учреждение при естественном летальном исходе. Пробел может быть использован сотрудниками правоохранительных органов в целях лоббирования интересов медицинских учреждений и организаций, оказывающих ритуальные услуги, получения денежных средств от родственников, не желающих передавать тело умершего в медучреждение. Такая возможность есть и у сотрудников скорой помощи», - сказал А.Сатанов.

Он добавил, что сфера ритуальных услуг неконтролируема. Деятельность их не лицензируется, этические нормы нигде не прописаны.

«Достаточно открыть ИП и вести бизнес. Поэтому цены на их услуги могут варьироваться на усмотрение предпринимателей. Вопрос этот поднят на уровне республики и пока остается открытым», - подчеркнул А.Сатанов.