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Общественники принимают в эксплуатацию отремонтированные дороги в СКО

12 Ноября 2020 18:30
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Общественники принимают в эксплуатацию отремонтированные дороги в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области представители Антикоррупционной службы и общественности участвуют в принятии отремонтированных дорог в эксплуатацию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента по противодействию коррупции, из запланированных 23 выездов пять уже осуществили.

В частности, приняли в эксплуатацию вместе с заказчиком-госорганом участок дороги «Новокаменка-Боголюбово». На средний ремонт участка протяженностью 10,9 км из бюджета выделяли 552 млн тенге. Подрядчик ТОО «Кокшетауавтодор» использовал метод холодного ресайклирования. Вместе с технадзором за качеством ремонта дороги следили сотрудники Национального центра качества дорожных активов. Отобрали 28 кернов. Нарушений технологии ремонта не установили. Не увидели их и общественники. Гарантийный срок обслуживания дороги - два года.


На участке дороги «Покровка-Ильинка-Мектеп» отремонтировали около 2,5 км полотна. Подрядчик заверил, что асфальт продержится десятки лет, поскольку полностью заменили основание дороги и постелили 13 см асфальтового покрытия.

В Антикоррупционной службе напомнили, что жители области могут ознакомиться с информацией о расходовании бюджетных средств на ремонт дорог на сайте publicbudget.kz.


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#Инфраструктурные проекты   #Северо-Казахстанская область   #Общество  
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Автор:

Олеся Жуковень

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