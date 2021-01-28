Общественники озвучили новые предложения к законопроекту об общественном контроле

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Продолжается публичное обсуждение законопроекта об общественном контроле. На сегодняшнем расширенном заседании Рабочей группы под модераторством председателя Комитета по делам гражданского общества Мадияра Кожахмета обсуждены основные направления законопроекта об общественном контроле. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на прес-службу министерства.

В ходе обсуждения эксперты озвучили свои предложения. В частности, общественный деятель Петр Своик отметил, что общественный контроль со стороны гражданского общества должен иметь конкретные направления, а также обязательства по организации общественного контроля должны быть закреплены за государственными органами.