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    18:19, 27 Январь 2021 | GMT +6

    Общественники озвучили новые предложения к законопроекту об общественном контроле

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Продолжается публичное обсуждение законопроекта об общественном контроле. На сегодняшнем расширенном заседании Рабочей группы под модераторством председателя Комитета по делам гражданского общества Мадияра Кожахмета обсуждены основные направления законопроекта об общественном контроле. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на прес-службу министерства.

    В ходе обсуждения эксперты озвучили свои предложения. В частности, общественный деятель Петр Своик отметил, что общественный контроль со стороны гражданского общества должен иметь конкретные направления, а также обязательства по организации общественного контроля должны быть закреплены за государственными органами.

    Член Национального совета общественного доверия Марат Башимов подчеркнул необходимость введения журналистских расследований, как одной из форм общественного контроля.
    Руководитель общественного объединения «Потребители услуг субъектов естественных монополий Акмолинской области» Арман Садыков предложил ввести дополнения в перечень основных понятий, используемых в законопроекте.
    Член Общественного контроля по г. Алматы Раногуль Тохтабакиева предложила расширить перечень объектов и субъектов общественного контроля.
    Следующие встречи по обсуждению законопроекта министерство планирует провести в форме зональных публичных обсуждений в онлайн-формате с участием представителей общественности в регионах.


    Теги:
    Общественный контроль МИОР Общество
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