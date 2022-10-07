Общественники обвиняют экс-депутата Нуржана Альтаева в подлоге документов для ЦИКа

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Центризбирком были представлены документы о выдвижении Нуржана Альтаева кандидатом в Президенты Республики Казахстан республиканским общественным объединением «Мұқалмас». Однако позже в ЦИК поступило заявление от ряда руководителей филиалов данного объединения о фальсификации одного из поданных документов, передает МИА «Казинформ».

7 октября 2022 года в ЦИК РК были представлены следующие документы Альтаева Нуржана Бауыржановича о его выдвижении кандидатом в Президенты Республики Казахстан республиканским общественным объединением «Мұқалмас»:

1. Выписка из протокола заседания высшего органа республиканского общественного объединения «Мұқалмас» о выдвижении в Президенты Республики Казахстан;

2. Заявление Альтаева Н.Б. о его согласии баллотироваться кандидатом в Президенты Республики Казахстан с приложением биографических данных;

3. Документ, удостоверяющий внесение избирательного взноса на счет Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан;

4. Копия документа, удостоверяющего личность;

5. Копия диплома о высшем образовании.

Однако, как сообщили в пресс-службе ЦИК, «в Центризбирком 7 октября текущего года поступило заявление от ряда руководителей филиалов РОО «Мұқалмас» о фальсификации протокола заседания высшего органа республиканского общественного объединения «Мұқалмас» о выдвижении Альтаева Н.Б. в Президенты Республики Казахстан».

В настоящее время по данному факту компетентными органами проводится проверка, добавили в ЦИК.