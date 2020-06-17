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Общественники назначены внештатными советниками акимов районов Нур-Султана
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Акимы столичных районов назначили внештатных советников по вопросам противодействия коррупции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.
Профессиональный медиатор Галым Аккасов стал внештатным советником акима района Есиль, предприниматель и активный житель города Максим Николайчук назначен советником акима района Сарыарка, сразу два представителя городского филиала Республиканского общественного объединения «Общенациональное движение против коррупции «Жаңару», юристы Азамат Рахимбеков и Муратбай Жупбаганбетов – внештатными советниками акимов районов Алматы и Байконыр соответственно.
Отныне в каждом районе столицы советники будут осуществлять взаимодействие жителей районов и акимата по вопросам профилактики коррупции и общественного контроля. Также они будут координировать работу районных акиматов в рамках проекта «Адалдық алаңы», целью которого является искоренение бытовой коррупции и создание комфортных условий для граждан.
С 2018 года по инициативе антикоррупционной службы и столичного акимата запущен проект «Астана – адалдық алаңы», руководителем которого является депутат городского маслихата Мирас Шекенов, недавно назначенный внештатным советником акима города по противодействию коррупции.
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