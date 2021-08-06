Общественники и духовенство призывают вакцинироваться и подают пример жителям Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В поддержку иммунизации населения против КВИ выступают столичные общественники, деятели культуры, спортсмены, медики, активная молодежь, волонтеры и другие граждане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

На сегодня единственный эффективный способ остановить рост распространения коронавирусной инфекции – это формирование коллективного иммунитета посредством вакцинации. Представители неправительственных организаций столицы на собственном примере показали, что вакцина от коронавируса не так страшна, как ее описывают противники вакцинации, а также призвали граждан получить прививку, чтобы сберечь здоровье свое и окружающих.

«Сейчас очень сложное время, в Казахстане и в мире пандемия. Очень много людей заболели. От своего лица призываю всех пройти вакцинацию. Я сама получила и первый, и второй компоненты вакцины. Перенесла очень легко. Думаю, только так мы победим эту болезнь», - отметила директор общественного фонда «Центр семейного успеха» Роза Бекишева.

Учредитель фонда поддержки и развития социально уязвимых женщин «Мама ПРО» Асия Тикеева тоже получила прививку от коронавируса, отметив, что процесс прошел безболезненно и боятся не стоит.

«Прошла два этапа вакцинации, для меня они были совершенно безболезненными и без побочных эффектов. Хочу поблагодарить врачей, которые занимаются этим, потому как с большим вниманием относятся к каждому пациенту. Мы призываем всех жителей нашей страны пройти вакцинацию, чтобы нам всем жить также, как мы жили прежде», - обратилась она к горожанам.

О пользе вакцин против коронавируса свидетельствуют сотни научных статей, анализов. Имеющиеся в доступе для жителей столицы вакцины прошли все необходимые этапы исследований, доказав свою эффективность. «Дорогие казахстанцы, мы, представители неправительственных орагнизаций, призываем вас беречь себя, родных и близких. Только коллективная иммунизация поможет нам всем вместе встать на защиту здоровья нашего общества», - подчеркнула социальный предприниматель Роза Карабекова.

Представители духовенства также получили вакцину от коронавируса в Нур-Султане, сообщает сайт столичного акимата.

Священнослужители убеждены, что самый надежный способ победить эпидемию сегодня - это вакцинация. Они призвали граждан проявить сознательность и получить прививку от коронавируса.

Стоит отметить, что в состав вакцины вводят неактивные микроорганизмы, вызывающие одно и то же заболевание. В результате этого иммунная система ощущает небывалую опасность и выделяет антитела в организм.

«Каждый должен помнить, что он ответственен за свое здоровье. Испокон веков говорится, что здоровье – это аманат. Давайте проявим сострадание друг к другу», - сказал главный имам мечети «Садвакас кажы Гылмани» Нур-Султана Хамзат Адильбеков.

Среди тех, кто сегодня привит в столице против COVID-19, были исламовед Абдрахман Койбагар, а также сотрудник церковной епархии Андрей Озимин, клирик Константинско-Еленинского собора города Нур-Султан Максим Маджитов.

Отметим, что наиболее эффективным способом преодоления эпидемии COVID-19, которая угрожает жизни и здоровью человечества, является развитие коллективного иммунитета посредством вакцинации. Только так мы можем вернуться к нормальной жизни до коронавируса. А для развития коллективного иммунитета более 60% жителей столицы должны получить прививки.