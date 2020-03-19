Общественники Акмолинской области взяли на контроль цены на продукты

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В целях недопущения необоснованного роста цен на социально значимые продовольственные товары проектным офисом «Ақмола - Адалдық алаңы» совместно с территориальным Департаментом Комитета по защите и развитию конкуренции и областным филиалом МК «Jas Otan» проведен мониторинг цен в крупных торговых центрах и рынках города Кокшетау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на проектный офис «Ақмола - Адалдық алаңы».

В ходе мониторинга рабочей группой установлена продажа продуктов первой необходимости вне допустимого диапазона. К примеру, пороговая цена на картофель, установленная законодательством на 1 квартал текущего года, составляет 96 тенге за 1 кг, но в одном из торговых объектов города 17 марта т.г. картофель продавали по цене 130 тенге. Отклонение цены на картофель от пороговой цены на социально значимые продовольственные товары составило 35,42 %. В другом торговом центре сахар продавался по цене 220 тенге за 1 кг, в то время как его пороговая цена – 211 тенге. Отклонение цены на муку пшеничную 1 сорта от порогового значения составило 40,38%. Цена на куриное яйцо составила 385 тенге при пороговой - 253.

По итогам мониторинга составлена аналитическая справка, которая направлена в соответствующие органы для принятия мер антимонопольного реагирования на необоснованное повышение цен. Кроме того, проведен прямой эфир, где озвучены результаты проведенного мониторинга, а также даны ответы на поступающие комментарии от граждан.

«Как известно, в связи со сложившейся ситуацией в стране, на социально значимые продовольственные товары наблюдается повышенный спрос. К сожалению, мы наблюдаем и повышение цен на продукты со стороны некоторых недобросовестных предпринимателей региона. Вместе с тем, призываем население не поддаваться панике. В целях контроля за ценами на социально значимые продукты мониторинг планируется проводить систематически с привлечением волонтеров», - отметила руководитель проектного офиса «Ақмола - Адалдық алаңы» Самира Тайтенова.