Общественник из СКО: Я верю, что все будет по-другому
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Председатель общественного совета Петропавловска, председатель ОЮЛ «Альянс женских сил СКО» Бахытжан Самиева считает, что изменения в стране неизбежны и каждый должен внести свой вклад, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Б.Самиева уверена, что в скором времени в стране все наладится, но как прежде уже не будет.
«Быть свидетелем страшных событий, которые потрясли мою Родину - это так ужасно. Вера в нашего Президента вселила в мою душу уверенность, что все будет хорошо. Должно быть. Потому что я никак не могу представить, чтобы нашу страну растащили стервятники. Иначе как можно назвать поступки этих нелюдей, которые убивали, устраивали погромы. У нас все должно измениться! Выступление Президента принесло в мою душу успокоение», - сказала Б.Самиева.
Она добавила, что один из главных выводов, который, наверняка, сделали многие казахстанцы можно сформулировать как «равнодушие должно покинуть наши сердца».
«Мы должны быть в первых рядах в борьбе за мир. Мы - матери, сестры, жены , дочери - только за мир, справедливость и чистоту нравов. Борьба с коррупцией должно быть главным в нашей жизни. Снизу доверху должны быть чисты перед своим народом. Создание Фонда помощи народу - это прекрасная возможность помочь больным детям, нуждающимся. Я всегда мечтала об этом! Пусть не будет у нас нуждающихся. Будет возможность работать всем, как было когда-то. Я верю, у нас все наладится, но не будет по-прежнему. Мы перестроимся, и будем служить своему народу достойно. Другого пути у нас нет, и не будет», - подчеркнула Б.Самиева.
- МВД РК обратилось к очевидцам «Трагического января»
- Нёсших службу в период ЧП полицейских отметили костанайские меценаты
- Общая сумма ущерба в Алматы составила около 112 миллиардов тенге
- Какие здания в Алматы после погромов будут капитально ремонтировать
- Нетрезвый водитель грузовика пытался проехать блокпост в Туркестанской области
- Студента, спасшего ребенка при беспорядках, могут поощрить
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана