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Общественник из СКО: Я верю, что все будет по-другому

17 Января 2022 16:17
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Общественник из СКО: Я верю, что все будет по-другому

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Председатель общественного совета Петропавловска, председатель ОЮЛ «Альянс женских сил СКО» Бахытжан Самиева считает, что изменения в стране неизбежны и каждый должен внести свой вклад, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Б.Самиева уверена, что в скором времени в стране все наладится, но как прежде уже не будет.

«Быть свидетелем страшных событий, которые потрясли мою Родину - это так ужасно. Вера в нашего Президента вселила в мою душу уверенность, что все будет хорошо. Должно быть. Потому что я никак не могу представить, чтобы нашу страну растащили стервятники. Иначе как можно назвать поступки этих нелюдей, которые убивали, устраивали погромы. У нас все должно измениться! Выступление Президента принесло в мою душу успокоение», - сказала Б.Самиева.

Она добавила, что один из главных выводов, который, наверняка, сделали многие казахстанцы можно сформулировать как «равнодушие должно покинуть наши сердца».

«Мы должны быть в первых рядах в борьбе за мир. Мы - матери, сестры, жены , дочери - только за мир, справедливость и чистоту нравов. Борьба с коррупцией должно быть главным в нашей жизни. Снизу доверху должны быть чисты перед своим народом. Создание Фонда помощи народу - это прекрасная возможность помочь больным детям, нуждающимся. Я всегда мечтала об этом! Пусть не будет у нас нуждающихся. Будет возможность работать всем, как было когда-то. Я верю, у нас все наладится, но не будет по-прежнему. Мы перестроимся, и будем служить своему народу достойно. Другого пути у нас нет, и не будет», - подчеркнула Б.Самиева.


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#Северо-Казахстанская область   #Общество   #ЧП-2022  
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Автор:

Олеся Жуковень

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