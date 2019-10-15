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Общественная приемная заработала в Семее

15 Октября 2019 12:06
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Общественная приемная заработала в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Общественная приемная заработала в городе Семее, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Информационный центр Семея.

Теперь, чтобы обратиться в городской акимат, необязательно обивать пороги кабинетов. Достаточно оставить обращение на страницах в социальных сетях или позвонить по телефону. По словам специалистов, новый формат работы с населением позволит повысить оперативность и снизит коррупционные риски.


«Все поступившие обращения регистрируются в информационной системе и направляются в соответствующие отделы акимата. Ответ будет готов в течение 10 дней или раньше. Одно из обязательных условий - необходимо оставить контактный телефон, - рассказала специалист общественной приемной Дана Сигуатова. - Обращения принимаются ежедневно».

За неделю работы в общественную приемную поступило 30 обращений.


Скоро в городском акимате заработает фронт-офис, где специалисты отделов земельных отношений, архитектуры, занятости и социальных программ, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог проконсультируют и примут документы. Все обратившиеся во фронт-офис смогут получить консультации и услуги по принципу «одного окна» в рабочие дни с 09:00 до 18:30 часов.

Аккаунты в социальных сетях:

Instagram: @Qabyldau.akimsemey

Facebook: цифровая общественная приемная

Telegram: 8 708 467 25 11

Twitter: Цифровая общественная приемная

Обращения принимаются в режиме 24/7.

Подать обращение можно через мобильное приложение WhatsApp по номеру + 7 708 467 25 11.

Если под рукой нет смартфона или компьютера, то обратиться в общественную приемную можно по номеру 52- 15-15.

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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Цифровой Казахстан, Общество, Реализация Послания,
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