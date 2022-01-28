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Общественная приемная появилась в Жамбылской области

28 Января 2022 07:27
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Общественная приемная появилась в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В соответствии с поручением Главы государства по укреплению связи местной власти с населением в Жамбылской области создан новый общественный институт «Общественная приемная», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, в группу вошли 28 человек - ветераны труда, представители интеллигенции, СМИ, этнокультурных объединений, депутаты, предприниматели, общественники.

На встрече, прошедшей в областном акимате, глава региона пожелал успехов членам рабочей группы в их деятельности и заверил, что акиматы районов и города Тараза, управления и департаменты окажут им всестороннюю поддержку.

«Сейчас в нашей области общественно-политическая ситуация стабильная. После январских событий в районы области выехали рабочие группы, которые среди населения проводят информационно-разъяснительную работу, выслушивают просьбы и пожелания жителей, узнают об актуальных проблемах на местах. Нам важно выяснить причины случившегося и сделать всё возможное, чтобы такое в будущем не повторилось», - сказал аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев.

Глава региона отметил, что важно вовремя узнавать о проблемах, которые беспокоят жителей.

«Президент страны Касым-Жомарт Токаев в своем Послании отметил, что главная цель - оперативно и эффективно реагировать на все конструктивные запросы граждан. Только путем постоянного диалога власти и общества можно построить гармоничное государство. Глава государства также поручил вовлекать гражданское общество в обсуждение наиболее актуальных общегосударственных задач с целью их решения. С целью укрепления связи местной власти с населением была создана общественная приемная. Все члены группы – профессионалы в своем деле. Уверен, общими усилиями мы будем оперативно решать проблемные вопросы. Наша общая цель - повышение доверия населения к власти и государству в целом», - отметил аким области.

Члены группы будут выезжать в районы, встречаться с населением для определения системных проблем. Аким области потребовал от госорганов вовремя предоставлять рабочей группе необходимую информацию.

«Сегодня нам надо обратиться к национальным истокам и принципам воспитания, направить энергию молодежи в созидательное русло. Эта мысль красной нитью должна проходить на всех встречах. Молодежь – наше будущее», - подчеркнул аким области.

Единогласным решением всех членов руководителем общественной приемной избран руководитель филиала РОО «Общенациональное движение против коррупции «Жаңару» Касымхан Толендиев.

В ходе встречи выступили также секретарь Жамбылского областного маслихата Махметгали Сарыбеков, Герой Труда Казахстана Мукаш Искандиров.


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#Жамбылская область   #Общество  
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Автор:

Галина Скрипник

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