29 Июля 2022 17:24

Общественная приемная Минтруда РК перешла на дистанционный режим работы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с распространением коронавирусной инфекции в целях защиты жизни и здоровья граждан общественная приемная Министерства труда и социальной защиты населения РК перешла на дистанционный режим работы с 28 июля 2022 года до стабилизации эпидемиологической ситуации. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

По информации ведомства, все обращения будут приниматься в электронном виде через официальный интернет-ресурс (блог министра, сервис «вопрос-ответ») и Единую платформу приема и обработки всех обращений граждан «Е-Өтініш» ( suraqtar.kz ).