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Общественная приемная Минтруда продолжает работу в дистанционном режиме
31 Декабря 2021 10:10
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В целях защиты жизни и здоровья граждан от коронавируса общественная приёмная Министерства труда и социальной защиты населения РК (МТСЗН) продолжит работу в дистанционном режиме до апреля 2022 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
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Все обращения будут приниматься в электронном виде через официальный интернет-ресурс и официальные аккаунты МТСЗН в социальных сетях, портал электронного правительства «e-gov», виртуальную приемную Президента РК и Единую платформу приема и обработки всех обращений граждан «Е-Өтініш» ( suraqtar.kz ).
Также можете обратиться по телефонам 8 (7172) 74 36 03, 74 36 79.
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