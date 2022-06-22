Общественная палата при Мажилисе станет публичной диалоговой площадкой - депутат Саиров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - При Мажилисе Парламента Республики Казахстан VII созыва создана общественная палата. За соответствующий документ проголосовали депутаты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В нашей стране реализуются кардинальные политические реформы, происходит обновление общественных процессов. Безусловно, конституционные изменения в ближайшее время сформируют совершенно новый политический ландшафт на всей территории страны, основанный на общественном диалоге и политическом плюрализме. Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, выступая на Национальном Курултае, отметил, что «вместе с изменениями в Конституцию изменится политическая система государства». Появится новая модель управления страной. В этом контексте Парламент является главным институтом представительства народа в ветвях власти», - сказал депутат Мажилиса Ерлан Саиров на пленарном заседании.

«Необходимость создания при Мажилисе глубокой, всесторонней диалоговой площадки между Парламентом, Правительством и гражданским обществом, в связи с социально-экономическими, общественными процессами в нашей стране - это веление времени. В Мажилисе уже сейчас в рамках законотворчества создана оптимальная система взаимоотношений с гражданским обществом, экспертным сообществом. В законотворческом процессе продуктивно трудятся представители экспертного сообщества», - добавил мажилисмен.

По его словам, создаваемая Общественная палата, творчески развивая формат Национального Курултая, придаст импульс системному укреплению связей между Мажилисом и представителями гражданского общества, экспертным сообществом. Во многих странах мира всесторонне развит институт Общественных палат при Парламенте, который выполняет роль индикатора демократии, систематизируя взаимоотношение общества и представительных органов.

«В рамках Общественной палаты будет формироваться культура общественного диалога, публичной дискуссии. Посредством плюрализма мнений, концентрации различных идей и концептов будет совершенствоваться институт парламентаризма в Казахстане в целом. Наши знания - суть зерна наших творений, поэтому мы должны повышать парламентскую культуру», - считает Е. Саиров.

В рамках Палаты, представители общественности будут рассматривать законопроекты, осуществлять общественную экспертизу, давать свое независимое и объективное мнение по актуальным законопроектам и общественно значимым проблемам.

«Самое главное, посредством диалога и обсуждений Общественная палата станет публичной площадкой и эффективным институтом повышения политической культуры граждан страны. Нам нужен серьезный, весомый ренессанс политической культуры. Основная задача Палаты - общественная экспертиза и общественные слушания. Вместе с тем, Палата станет площадкой, где известные общественные деятели, активные граждане со всех регионов страны будут выражать свое мнение по таким актуальным, глобальным проблемам, как государство и общество, духовное развитие, экономическая жизнь», - заявил депутат.

Мажилисмен уточнил, что Палата будет функционировать по принципу ротации, то есть состав Палаты будет меняться на системной основе, будет предоставлена возможность активным гражданам, которым есть что сказать, реализовать свой общественный потенциал.

Членами Палаты могут стать представители партий, представленных в Парламенте, а также непарламентских партий, граждане, специализирующиеся на изучении парламентаризма в стране, активные граждане, эксперты в разных сферах, политологи.