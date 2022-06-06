12:14, 06 Июнь 2022 | GMT +6
Общественная консолидация вышла на новый уровень - Ерлан Карин об итогах референдума
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - У власти и общества единое понимание перспектив дальнейшего развития страны. Об этом заявил Госсекретарь РК Ерлан Карин в своем Telegram-канале, комментируя прошедший республиканский референдум о внесении изменений и дополнений в Конституцию РК, передает МИА «Казинформ».
«Итак, референдум по конституционным поправкам состоялся. По предварительным данным, которые огласила Центральная комиссия референдума, явка составила 68,06%. При этом 77,18% избирателей поддержали внесение изменений и дополнений в Конституцию.
Высокая явка и высокий уровень поддержки конституционной реформы демонстрируют выход общественной консолидации на новый уровень. Итоги референдума показывают единое понимание властью и обществом перспектив дальнейшего развития страны.
Всё это говорит о реальном расширении общественной поддержки президентского курса реформ», - написал Ерлан Карин.