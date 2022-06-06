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    12:14, 06 Июнь 2022 | GMT +6

    Общественная консолидация вышла на новый уровень - Ерлан Карин об итогах референдума

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - У власти и общества единое понимание перспектив дальнейшего развития страны. Об этом заявил Госсекретарь РК Ерлан Карин в своем Telegram-канале, комментируя прошедший республиканский референдум о внесении изменений и дополнений в Конституцию РК, передает МИА «Казинформ».

    «Итак, референдум по конституционным поправкам состоялся. По предварительным данным, которые огласила Центральная комиссия референдума, явка составила 68,06%. При этом 77,18% избирателей поддержали внесение изменений и дополнений в Конституцию.

    Высокая явка и высокий уровень поддержки конституционной реформы демонстрируют выход общественной консолидации на новый уровень. Итоги референдума показывают единое понимание властью и обществом перспектив дальнейшего развития страны.

    Всё это говорит о реальном расширении общественной поддержки президентского курса реформ», - написал Ерлан Карин.


    Теги:
    Общество Ерлан Карин Политика Референдум
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