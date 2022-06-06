Общественная консолидация вышла на новый уровень - Ерлан Карин об итогах референдума

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - У власти и общества единое понимание перспектив дальнейшего развития страны. Об этом заявил Госсекретарь РК Ерлан Карин в своем Telegram-канале, комментируя прошедший республиканский референдум о внесении изменений и дополнений в Конституцию РК, передает МИА «Казинформ».

«Итак, референдум по конституционным поправкам состоялся. По предварительным данным, которые огласила Центральная комиссия референдума, явка составила 68,06%. При этом 77,18% избирателей поддержали внесение изменений и дополнений в Конституцию.

Высокая явка и высокий уровень поддержки конституционной реформы демонстрируют выход общественной консолидации на новый уровень. Итоги референдума показывают единое понимание властью и обществом перспектив дальнейшего развития страны.

Всё это говорит о реальном расширении общественной поддержки президентского курса реформ», - написал Ерлан Карин.