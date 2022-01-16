Общенациональный траур, новый Премьер-Министр и ухудшение эпидситуации – обзор событий в Казахстане за неделю

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Общенациональный траур, назначение нового Премьер-Министра, перестановки в кабмине и резкое ухудшение эпидемиологической ситуации в Казахстане. Чем запомнилась минувшая неделя, расскажет корреспондент МИА «Казинформ».

Неделя в стране началась печально. В связи с многочисленными человеческими жертвами в результате трагических событий в стране Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял решение объявить 10 января 2022 года днем общенационального траура.

В этот день в Казахстане приспустили все государственные флаги и отдали дань памяти и уважения мирным жителям и сотрудникам правоохранительных органов, военнослужащим, погибшим в ходе массовых беспорядков в стране.



Искренние соболезнования семьям и близким погибших от рук террористов выразил Глава государства Касым-Жомарт Токаев.

В мечети «Хазрет Султан» города Нур-Султан провели посвящение аятов Корана душам погибших солдат и мирных жителей.

Так же в этот день Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, во время которой он сделал несколько заявлений.

«Располагая полной картиной событий, могу ответственно заявить, что все события с начала нынешнего года составляют звенья одной цепи. Они подчинены единому разрушительному замыслу, подготовка которого шла продолжительное время. Как долго шла эта подготовка: год, два, три - покажет следствие», - сказал Президент Казахстана.

Также он заявил, что было прямое участие террористов, в том числе зарубежных боевиков, в агрессии против Казахстана. И заверил, что в Казахстане никогда не применяли и не будут применять вооруженную силу против мирных демонстрантов. Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ заявил, что будут жестко пресекаться любые формы насильственного экстремизма.

Полный текст выступления Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ можно прочитать здесь.

11 января состоялось заседание Мажилиса Парламента Республики Казахстан, где Глава государства представил кандидатуру Алихана Смаилова на пост Премьер-Министра. После обсуждения его кандидатуры в Мажилисе, депутаты отметили, что поддерживают данное решение и проголосовали за кандидатуру, предложенную Главой государства. Глава государства подписал Указ о назначении Алихана Смаилова Премьер-Министром РК.

Затем Президент РК Касым-Жомарт Токаев на заседании Мажилиса Парламента Республики Казахстан выступил с речью, где озвучил ряд поручений, которые касались увеличиния оплаты труда сотрудников спецподразделений всех силовых органов, принятия мер по прекращению администрирования утилизационного сбора и много другое. С полным текстом выступления Главы государства можно ознакомиться здесь.

Надо отметить, среди поручений Касым-Жомарта Токаева было создание общественного социального фонда «Казақстан халқына», который будет заниматься решением реальных проблем в сфере здравоохранения, образования, социальной поддержки, например, помощью детям с редкими заболеваниями.

К концу недели данный фонд был создан. Возглавил его бывший министр финансов Болат Жамишев.

Также 11 января сменился кабинет министров. Президент РК подписал Указ «О составе Правительства Республики Казахстан». Полный список новых министров можно увидеть здесь.

На следующий день Президент РК Касым-Жомарт Токаев прибыл в Алматы. В южной столице Глава государства провёл заседание оперативного штаба. Затем встретился с семьями погибших сотрудников силовых структур и посетил Центр оперативного управления ДП Алматы. Затем в ходе рабочей поездки в Алматы Глава государства посетил городскую больницу скорой неотложной помощи, где посетил палаты травматологического отделения и побеседовал с пострадавшими во время террористической атаки.

Тем временем начали подсчитывать урон, причинённый Алматы. Директор службы спасения Алматы Бейсегали Жунисов рассказал о сгоревших и пострадавших автомобилях во время массовых беспорядков. А бизнесмены посчитали сумму ущерба, нанесённому бизнесу во время массовых беспорядков.





Президент страны заверил жителей в восстановлении Алматы и других городов, пострадавших в результате январских событий.

К концу недели в ряде регионов отменили критический «красный» уровень террористической опасности. Данный уровень сохраняется лишь в Алматы, Алматинской и Жамбылской областях. В этих регионах продолжается антитеррористическая операция.



К середине недели жителей некоторых регионов огорчила новость о резком ухудшении эпидемиологической ситуации в стране. На 14 января три города и восемь областей Казахстана вошли в «красную» зону.