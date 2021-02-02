Общенациональные приоритеты обозначили в  Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В системе государственного планирования будет внедрен инструмент «Общенациональные приоритеты». Об этом заявил председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам РК, Управляющий МФЦ «Астана» Кайрат Келимбетов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Одной из основных задач при разработке данных подходов к системе государственного планирования было усиление ее эффективности. Так, документы первого уровня будут определять видение развития страны в долгосрочном и среднесрочном периоде. Стратегия «Казахстан - 2050» является ключевым документом страны, определяющим долгосрочное видение развития государства. В связи с этим, для реализации долгосрочного документа будет внедрен инструмент Общенациональные приоритеты, который станет единой и инклюзивной платформой, объединяющей и задающей основные приоритеты для реализации видения Стратегии «Казахстан - 2050» в более коротких промежутках (до 2025 года)», - сказал Кайрат Келимбетов.

Спикер добавил, что Национальный план развития, План территориального развития, также как и Стратегия национальной безопасности будут определять цели и задачи государственного аппарата, как на центральном, так и региональных уровнях.

План территориального развития будет направлен на раскрытие конкурентных преимуществ каждого региона страны.

«Будет внедрен инструмент национальных проектов, который будет иметь все характеристики в соответствии с проектным подходом. Документы второго уровня будут определять политику, проводимую как по межрегиональным вопросам, так и по вопросам между сферами и отраслями», - пояснил Кайрат Келимбетов.

Было отмечено, что документы третьего уровня являются реализационными документами.

Планы развития государственных органов, квазигосударственных организаций, планы развития регионов будут отражать механизмы по реализации задач вышестоящих документов.

Таким образом, будет обеспечена конкретная взаимосвязь между всеми документами трех уровней, которые будут сфокусированы на исполнение Общенациональных приоритетов и видения «Казахстан – 2050».

«В связи с этим, просим Правительство утвердить систему государственного планирования в виде постановления Правительства. В целом, Общенациональные приоритеты включают в себя 10 ключевых приоритетов по трем направлениям: качество институтов, благополучие граждан и сильная экономика. В настоящее время проект Указа Президента по Общенациональным приоритетам находится на согласовании у государственных органов. Определенная часть государственных органов согласовали, просим остальные государственные органы также рассмотреть в ближайшее время. Считаем целесообразным внести проект Указа об Общенациональных приоритетах на подпись до 10 февраля 2021 года», - добавил Кайрат Келимбетов.