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Общенациональная коалиция демократических сил «Казахстан-2050» завершила работу

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
26 Августа 2019, 15:58
Общенациональная коалиция демократических сил «Казахстан-2050» завершила работу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Общенациональная коалиция демократических сил «Казахстан-2050» завершила свою работу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Неоднократно вносились предложения по поводу пересмотра формата работы нашей площадки. Высказывались мнения о необходимости перезагрузки. Исходя из этого и принимая во внимание создание Национального совета общественного доверия, Nur Otan как партия, обеспечивающая работу коалиции, и сформировавшийся секретариат, внесла предложение о завершении работы общенациональной коалиции демократических сил «Казахстан-2050», - сказал первый заместитель Председателя партии «Nur Otan» Бауыржан Байбек на заключительном заседании коалиции.

«Я считаю, что общенациональная коалиция демократических сил «Казахстан-2050» выполнила свою историческую миссию. Начатая нами в рамках коалиции широкая общественная дискуссия будет продолжена на площадке Национального совета общественного доверия при Президенте страны», - добавил спикер.

Он отметил, что работа будет продолжена немного в другом формате.

«С учетом его представительности, ввиду того, что наш Президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев возглавляет его, думаю, будет правильно, чтобы дальнейшая работа в этом направлении продолжалась на такой представительной площадке. Партия «Nur Otan» примет самое активное участие в работе Общественного совета. Ряд предложений от нашей партии уже внесены после обсуждения на Бюро и Политическом совете партии», - заключил Бауыржан Байбек.

Нур Отан   Политические партии   Общество  
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