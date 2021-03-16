Общенациональная идея «добрых дел» стала реальностью – Мадияр Кожахметов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане более 180 тысяч постоянных волонтеров. Об этом сообщил председатель Комитета по делам гражданского общества Министерства информации и общественного развития РК Мадияр Кожахмет на пресс-конференции Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как вы знаете, 2020 год по инициативе Главы государства Касым-Жомарта Токаева был объявлен Годом волонтера. Прошедший год был отмечен Президентом страны успешным и, благодаря милосердию, отзывчивости десятков тысяч казахстанцев, общенациональная идея «добрых дел» стала реальностью, несмотря на то, что этот год пришелся на один из самых сложных периодов истории не только для нашей страны, но и всего мира. В продолжение положительной практики в области развития волонтерства, в этом году мы продолжаем инициативу Главы государства в рамках повсеместного проекта «Марафон добрых дел», – сказал М.Кожахмет.

По его словам, волонтерство пробудило в казахстанцах особое чувство сопричастности друг к другу, личной ответственности за судьбу окружающих и родной страны в целом. За один год устойчиво выросло число граждан и организаций, участвующих в волонтерской деятельности, расширяются масштабы реализуемых программ и проектов с их участием. За это время количество волонтерских организаций и групп увеличилось в 3 раза и составило более 600 субъектов. Число постоянных волонтеров возросло в несколько раз и сегодня составляет более 180 тысяч человек. Волонтерство стало одним из важных факторов, отразивших угрозу пандемии, охватившей весь мир. В этот трудный период в волонтерском деле было задействовано свыше 500 тысяч человек. Оказана помощь более чем одному миллиону граждан.

М.Кожахмет сообщил, что в целях развития волонтерства реализованы следующие шаги для развития волонтерства. Во-первых, была создана инфраструктура для развития волонтерского движения в лице республиканского Фронт-офиса волонтеров «Birgemiz» и его 17 региональных офисов. Во-вторых, сформирована целая система волонтерства по 7-и направлениям в рамках общенационального проекта «Birgemiz». Данные программы охватили более 7 тысяч волонтеров и стали определяющим вектором волонтерского движения.

В консультировании граждан приняло участие более 3,5 тысяч волонтёров – юристов, адвокатов, нотариусов и студентов юридических факультетов, которыми проконсультировано 7,5 тысяч человек. В-третьих, на повестку поставлен вопрос стимулирования волонтеров. С этой целью ведется законотворческая работа, где предлагается расширить права волонтеров в части получения преимущества при поступлении в ВУЗы, ТИПО и на гражданскую службу. Вместе с тем рассматривается вопрос представления льготных условий на получение государственного имущества для осуществления деятельности, учета волонтерской деятельности, при выходе на пенсию.

«В рамках Года волонтера впервые учреждена международная премия «Волонтер года». В прошлом году ее получили 48 активных волонтеров из Казахстана, России, Кыргызстана. Активно ведется работа по развитию международного волонтерства. Сегодня в системе ООН служит 71 волонтер из Казахстана, из них 42 женщины, в том числе 7 волонтеров, направленных в различные агентства ООН в рамках Соглашения о партнерстве между Министерством информации и общественного развития РК и ДООН.

Работает Волонтерский совет с участием лидеров волонтерских организаций Казахстана и России, сегодня состоится очередное заседание этого совета», – отметил М.Кожахмет.

Председатель Комитета напомнил, что в 2020 году Глава государства К.Токаев на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН выступил с инициативой провозглашения одного из предстоящих годов Международным годом мобилизации волонтеров. На сегодняшний день ответственными министерствами ведется работа по продвижению этой инициативы. В частности, рассматривается вопрос принятия соответствующей резолюции ООН о провозглашении Международного года мобилизации волонтеров в целях развития. Наряду с этим по поручению Главы государства, в текущем году разработана Дорожная карта развития волонтерства на 2021 – 2023 годы, предусматривающая концептуальные шаги для развития волонтерства на предстоящий среднесрочный период.