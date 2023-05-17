Общегородскую сейсмотренировку провели в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте в рамках общегородских сейсмических учений в 11:00 была запущена система оповещения, которая дала старт ежегодному общегородскому сейсмическому учению. Информация распространялась среди населения посредством сирен, перехвата теле-, радиоканалов и распространения риѕһ-сообщений через мобильное приложение «Дармен». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС.

Сейсмотренировка началась в жилом комплексе Нуртас Каратауского района, где во время условного 7-балльного землетрясения жители были эвакуированы в безопасные места. За ходом учений по сценарию наблюдали аким города Шымкента Мурат Айтенов, руководящий состав департамента по ЧС и руководители городских служб гражданской защиты.

На условно частично разрушенного землетрясением место из службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ департамента по чрезвычайным ситуациям города Шымкента прибыли 65 человек личного сотава и 16 единиц основного, специального и вспомогательного пожарного автотранспорта.

Первые прибывшие силы установили пожарные машины с западного склона здания, провели экстренную разведку и приступили к эвакуации жителей в безопасную зону. На 6-м этаже многоэтажного жилого дома условно потушен пожар, спасены 10 человек, которых вывезли в безопасную зону и передали прибывшим сотрудникам скорой помощи.

В ходе проведения поисковых работ спасатели Оперативно-спасательного отряда с помощью альпинистского снаряжения эвакуировали пострадавшего с верхнего этажа и доставили в машину скорой помощи.

В мероприятии было задействовано 18 единиц техники, 70 человек личного состава департамента по ЧС города Шымкента, 28 единиц техники и 65 человек городских служб гражданской защиты.

В ходе сейсмотренировки эвакуированное население доставили в сборно-эвакуационный пункт, созданный на базе школы №65 имени Ы.Алтынсарина. Главе города была разъяснена работа каждой группы пункта, наглядно продемонстрированы их функций.

Население, оставшееся без крова, было доставлено в палаточный городок, созданный за пределами города для временного размещения. По своим направлениям 21 городская служба гражданской защиты показала работу.

Подводя итоги сейсмических учений, аким города Мурат Айтенов поручил в дальнейшем ежеквартально проводить сейсмоусиление на территории каждого района.

Мероприятие будет направлено на отработку действий населения при возможном разрушительном землетрясении, проверку готовности сил и средств оперативных служб.











