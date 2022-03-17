Общегородской субботник в Алматы перенесли

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Запланированный на 19 марта общегородской субботник перенесли в Алматы. Об этом сообщили в городском акимате, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По сообщению акимата, запланированный на 19 марта субботник переносится из-за ухудшения погодных условий - понижения температуры воздуха и ожидаемых осадков.

О новой дате и времени проведения субботника будет сообщено дополнительно.

Напомним, 19 марта в рамках республиканской акции Birge-taza Qazaqstan с 9:00 до 12:00 в городе был запланирован общегородской субботник. Планировались очистка территории города после зимнего периода, уборка рекреационных зон, парков, скверов, дворовых территорий, а также прилегающих территорий к объектам торговли, общепита и других организаций, а также массовая посадка деревьев.