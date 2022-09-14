Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экология

Общегородской субботник пройдет в Нур-Султане 17 сентября

Редактор:  
Алла Серикбаева
14 Сентября 2022, 19:36
Общегородской субботник пройдет в Нур-Султане 17 сентября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице с 17 сентября по 15 декабря будет проводиться ежегодный общегородской осенний экологический месячник «Бірге таза Қазақстан» по подготовке к зимнему периоду и посадке зеленых насаждений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

Коммунальными службами и подрядными организациями города будут проводиться работы по озеленению и благоустройству общественных территорий, ремонту и восстановлению объектов озеленения (парки, скверы, аллеи), внутриквартальному благоустройству, оборудованию детских игровых и спортивных площадок, восстановлению брусчаток, бордюров, малых архитектурных форм, устранению нарушений благоустройства при проведении ремонтных работ на инженерных сетях и коммуникациях, мойке конструкций, ограждений мостов и путепроводов, текущему ремонту и очистке павильонов на остановках, санитарной очистке контейнерных площадок и контейнеров для ТБО и др.

Планируется высадить более 10 тыс. зеленых насаждений.

В рамках месячника и ежегодной экологической акции «Всемирный день чистоты (World Cleanup Day 2022)» 17 сентября в столице пройдет общегородской субботник.

Цель акции – привлечение внимания общественности к важности сохранения природы и формирование экологической культуры.


Астана   Экология   Общество  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Новые кадровые назначения в Казахстане
Новые кадровые назначения в Казахстане
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Когда пройдет матч отбора Евро-2024 между Казахстаном и Северной Ирландией
Когда пройдет матч отбора Евро-2024 между Казахстаном и Северной Ирландией
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению