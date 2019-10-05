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Общегородской субботник провели в Акмолинской области

5 Октября 2019 13:50
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Общегородской субботник провели в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Кокшетау прошел субботник, проводимый в рамках экологического месячника по санитарной очистке и благоустройству территории областного центра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики.

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Инициатива властей по приведению в порядок города объединила всех жителей, кто захотел видеть Кокшетау красивым, чистым и ухоженным.

На уборку улиц и дворов областного центра вышли все коллективы учреждений и организаций всех форм собственности, не остались в стороне и неравнодушные граждане, пожелавшие внести свой личный вклад в очистку и благоустройство города.

В экологическом субботнике принял участие и аким области Ермек Маржикпаев.

Пока одна группа людей сгребала листву, другие участники подбеливали стволы деревьев, приводили в надлежащий вид прилегающие территорий зданий.


«Что бы кто не говорил, а субботники — это дело хорошее и нужное. Всегда можно найти два часа, чтобы отложить отчеты, важные бумаги и поработать на свежем воздухе. Мы любим наш город и хотим, чтобы он стал еще чище и краше», - отметил руководитель отдела управления финансов области Темирхан Дарбаев.

По информации руководителя отдела ЖКХ акимата города Кокшетау Юрия Шидловского, общими силами собрано 232,5 кубометра мусора. Было побелено 30 398 м/п бордюров, 4 060 деревьев.


Вывоз собранного мусора организованно осуществлялся 19 спецмашинами.

Стоит отметить, буквально недавно, 3 октября этого года, по области прошел экологический час, направленный на привлечение подрастающего поколения к вопросам бережного отношения и сохранения природных ресурсов, в котором одновременно участвовали все 557 школ региона с посадкой на участках 10 тысяч саженцев деревьев.


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Ключевые слова: Акмолинская область, Экология,
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