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    01:25, 15 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Общегородской субботник проведут в Астане

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    В рамках экологического месячника «Жасыл Астана» 16 сентября в столице проведут общегородской субботник, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

    В Астане с 16 сентября по 14 октября будет проходить традиционный экологический месячник «Жасыл Астана». В рамках этой работы в столице проведут несколько коммунальных и общегородских субботников с привлечением городских служб, трудовых коллективов и активных жителей города.

    В эту субботу, 16 сентября, астанчан приглашают принять участие в большом общегородском субботнике, чтобы вместе сделать столицу еще чище.

    Для уточнения участков уборки и посадки деревьев горожане могут обращаться в аппараты акимов районов по следующим номерам телефонов:

    район Алматы: 8 747 032 65 07;
    район Байконыр: 8 701 553 26 27;
    район Сарыарка:, 8 701 272 50 71;
    район Есиль: 8 778 900 18 61;
    район Нура: 8 701 719 91 39.


    Теги:
    Экология Астана
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