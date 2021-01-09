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Общегородской пресс-центр на время выборов открыли в Алматы

Автор:  
Данияр Дауталиев
9 Января 2021, 10:51
Общегородской пресс-центр на время выборов открыли в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 10 января состоятся выборы в Мажилис Парламента Республики Казахстан и маслихат города Алматы. В целях обеспечения оперативного информирования о ходе выборов в Алматы открыт общегородской пресс-центр, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Принципы работы пресс-центра – объективность и оперативность в информировании о ходе выборов в Алматы широкой общественности из первых уст и авторитетная экспертиза.

Наблюдателей и представителей СМИ приглашают к сотрудничеству.

Все отечественные и международные наблюдатели могут подавать свои заявки для проведения пресс-конференций по номерам 1308, +7 707 934 39 84 (WhatsApp) и на электронный адрес info@rsk.almaty.kz.

Для журналистов в пресс-центре созданы условия для оперативной работы. Пресс-центр оборудован 40 рабочими местами с современной техникой и компьютерами, выходом в интернет и Wi-Fi-подключением. Имеется возможность проведения видеотрансляций в режиме видеоконференцсвязи и на платформе Zoom.

Общегородской пресс-центр расположен в гостинице «Казахстан», зал «Алтын Емель», 1-й этаж. По вопросам обращаться по номеру +7 747 615 6602.



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