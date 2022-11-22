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Общегородская ярмарка вакансий пройдет 24 ноября в Астане

22 Ноября 2022, 23:32
Общегородская ярмарка вакансий пройдет 24 ноября в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – 24 ноября с 14:00 до 17:00 часов в столице будет проходить общегородская ярмарка вакансий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

Ярмарка вакансий проводится в столице регулярно для безработных граждан с целью трудоустройства на свободные рабочие места. Участие в ней примут более 50 работодателей.

Мероприятие состоится в ГККП «Дворец Жастар» акимата города Астаны по адресу пр. Республики, 34.


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