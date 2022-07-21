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Общее СМИ может появиться у стран Центральной Азии
21 Июля 2022 12:51

Общее СМИ может появиться у стран Центральной Азии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает возможным создание общерегионального телеканала или новостного интернет-сайта в Центральной Азии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Следовало бы усилить взаимодействие для предупреждения негативных явлений в информационном пространстве, наносящих вред всему региону. Сутью этой работы должна стать нерушимость нашей дружбы. Нам необходимо объединиться в противостоянии любым попыткам размежевать народы и внести раскол в наши отношения путем разжигания межгосударственной и межэтнической розни», - сказал Касым-Жомарт Токаев на IV консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Чолпон-Ате.

По мнению Президента РК, к сожалению, до сих пор в СМИ ощущается острый информационный голод в части освещения жизни в странах региона.

«Желательно переломить эту тенденцию, возможно, есть смысл создать общерегиональный телеканал или новостной интернет-сайт. Для детальной проработки этих моментов полезным будет на регулярной основе проводить совещания руководителей профильных ведомств и информагентств Центральной Азии», - пояснил Касым-Жомарт Токаев.

20 июля Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл в Чолпон-Ату для участия в IV Консультативной встрече глав государств Центральной Азии. Ожидается, что лидеры Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана рассмотрят перспективы региональной интеграции в контексте текущей геополитической и экономической ситуации в мире. По итогам саммита намечено подписание нескольких документов.

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Автор:
Корреспондент

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