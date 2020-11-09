Общее число зараженных COVID-19 в США превысило 10 млн

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Соединенные Штаты стали первой страной в мире с общим числом больных, инфицированных коронавирусом, превысившим отметку в 10 миллионов с начала пандемии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

По состоянию на 8 ноября, общее количество заболевших в мире превысило отметки 50 миллионов.

За последние 10 дней в США зарегистрировали около миллиона случаев заболевания, что является самым высоким показателем с момента публикации первых сообщений о новой коронавирусной инфекции в Штате Вашингтон 293 дней назад.

В стране за прошлое воскресенье были зарегистрированы 131420 новых случаев вируса, что продолжило шестизначный темп роста коронавирусной инфекции седьмой день подряд, согласно подсчетам агентства Reuters

Дневной рост по сравнению с показателями за последнею неделю составил по меньшей мере 29%, что больше среднего темпа роста Индии и Франции – двух наиболее пострадавших стран в Азии и Европе.

Общее количество смертей от коронавирусной инфекции составило 237 тысяч.

Согласно анализу Reuters, один из 11 случаев смертей от коронавируса, регистрируемых каждый день, приходится на США. Так, за последние пять дней количество смертей по всей стране увеличивается на больше чем 1 тыс.

По словам экспертов здравоохранения, ожидается рост смертей от вируса в следующие четыре-шесть недель в связи с резким увеличением числа заражений в стране.

Отмечается, что среднезападная часть США является наиболее пострадавшей с наибольшими показателями подушевого заражения в штатах Северная Дакота, Южная Дакота, Висконсин, Айова, и Небраска.

Штат Нью-Йорк до сих пор лидирует по количеству смертей от коронавирусной инфекции с более 33 тыс. смертельных случаев, что составляет 14% от общего количества летальных случаев США.