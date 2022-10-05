РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:24, 05 Октябрь 2022 | GMT +6

    Общее число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 615,7 млн

    None
    ЖЕНЕВА. КАЗИНФОРМ - Общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 615,7 млн. Об этом свидетельствуют последние данные Всемирной организации здравоохранения, передает МИА «Казинформ».

    Как отмечается на сайте ВОЗ, по состоянию на 4 октября, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 за сутки увеличилось на 171 391 и достигло 615 777 700. Общее число умерших от заболевания выросло на 662 и составило 6 527 192 человека.



    Фото: medar86.ru





    Теги:
    Коронавирус в мире Мировые новости
    Сейчас читают
    00:51, 01 Октябрь 2023
    Көрпе Fest провели в Таразе
    00:29, 01 Октябрь 2023
    Оружие, наркотики и краденые драгоценности изъяли у кызылординца
    00:03, 01 Октябрь 2023
    Дожди ожидаются на востоке и в центре Казахстана 1 октября
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!