Общее число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 615,7 млн

ЖЕНЕВА. КАЗИНФОРМ - Общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 615,7 млн. Об этом свидетельствуют последние данные Всемирной организации здравоохранения, передает МИА «Казинформ».

Как отмечается на сайте ВОЗ, по состоянию на 4 октября, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 за сутки увеличилось на 171 391 и достигло 615 777 700. Общее число умерших от заболевания выросло на 662 и составило 6 527 192 человека.









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