Общее число случаев заражения COVID-19 в мире достигло 629 370 889 - ВОЗ

ЖЕНЕВА. КАЗИНФОРМ - Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа COVID-19 в мире достигло 629370889. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает МИА «Казинформ».

Согласно данным ВОЗ, по состоянию на 7 ноября 17:06 по центральноевропейскому времени число подтвержденных случаев COVID-19 во всем мире увеличилось на 67939 по сравнению с предыдущим днем и составило 629370889. Еще 330 пациентов скончались, общее число летальных исходов достигло 6578245.