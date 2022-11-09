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    22:10, 08 Ноябрь 2022 | GMT +6

    Общее число случаев заражения COVID-19 в мире достигло 629 370 889 - ВОЗ

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    ЖЕНЕВА. КАЗИНФОРМ - Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа COVID-19 в мире достигло 629370889. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает МИА «Казинформ».

    Согласно данным ВОЗ, по состоянию на 7 ноября 17:06 по центральноевропейскому времени число подтвержденных случаев COVID-19 во всем мире увеличилось на 67939 по сравнению с предыдущим днем и составило 629370889. Еще 330 пациентов скончались, общее число летальных исходов достигло 6578245.


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