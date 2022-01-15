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Общее число погибших в ходе беспорядков и террористических атак в Казахстане озвучили в Генпрокуратуре

15 Января 2022 21:16
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Общее число погибших в ходе беспорядков и террористических атак в Казахстане озвучили в Генпрокуратуре

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Генеральной прокуратуре озвучили точное число погибших граждан в результате массовых беспорядков в стране. По данным правоохранительных органов, в ходе беспорядков погибли 225 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По данным Генпрокуратуры, на сегодняшний день выявлено 4578 потерпевших, из них 4353 были ранены. Среди них 3393 сотрудника правоохранительных органов.

«225 человек, погибших в ходе чрезвычайного положения, доставлены в морги. Часть из них - это вооруженные бандиты, участвовавшие в терактах, нападавшие на здания и сотрудников сил правопорядка. В числе погибших 19 полицейских и военных. К сожалению, жертвами актов терроризма стали и мирные граждане. Мы еще раз выражаем соболезнования родным и близким тех, кто погиб, защищая безопасность и жизнь наших граждан», - сообщил начальник службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Республики Казахстан Серик Шалабаев на брифинге в СЦК.

Он также уточнил, что приведенные данные носят предварительный характер. Они уточняются и могут измениться.

«В любом случае заверяем, что каждый факт тщательно расследуется. По результатам будет дана правовая оценка», - отметил Серик Шалабаев.

По последним данным МВД РК, свыше 2,4 тысяч человек задержали с начала антитеррористической операции в Алматы.

Сообщалось, что задержанные подозреваются в участии в незаконных акциях, мародерстве и других преступлениях. Всего изъято 79 единиц огнестрельного оружия и 3976 боеприпасов.


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#Генпрокуратура   #Общество   #Алматинская трагедия  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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