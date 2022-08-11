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Общая установленная мощность АЭС Китая достигнет 70 млн кВт к 2025 году
11 Августа 2022 17:36

Общая установленная мощность АЭС Китая достигнет 70 млн кВт к 2025 году

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Общая установленная мощность АЭС Китая достигнет 70 млн кВт к 2025 году. Об этом на полях 29-й Международной конференции по ядерной инженерии заявил председатель Всекитайского общества ядерных наук Ван Шаоцзюнь, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«К 2025 году общая установленная мощность сектора ядерной энергетики Китая достигнет 70 млн кВт», - цитирует его заявление агентство «Синьхуа».

По словам заместителя начальника Государственного управления по делам ядерной безопасности КНР Тан Бо, по состоянию на июль этого года в Китае насчитывается 54 действующих атомных энергоблока, 23 находятся в стадии строительства.

«Развитие ядерной энергетики обеспечивает энергоснабжение, улучшает состояние окружающей среды и приближает к достижению целей по сокращению выбросов СО2 и углеродной нейтральности», - отметил представитель ведомства.

Как ранее сообщалось, Китай стремится достичь пика выбросов СО2 к 2030 году и достичь углеродной нейтральности к 2060 году.

XXIX Международная конференция по ядерной инженерии проходит с 8 по 12 августа на двух площадках – в Пекине и Шэньчжэне. В мероприятии принимают участие более 1200 экспертов и ученых из более 20 стран мира.


Фото: news.cn



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