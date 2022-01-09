РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:34, 09 Январь 2022 | GMT +6

    Общая сумма ущерба бизнесу составила более 92,3 млрд тенге

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Общая сумма ущерба бизнесу составила более 92,3 млрд тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальную палату предпринимателей РК.

    В call-центр поступило 2320 звонков, из них: по вопросам мародерства – 1127, форс-мажора – 26, блокпостов – 2, звонки физических лиц – 1052.

    В 10 регионах страны выявлено 1181 пострадавший субъект бизнеса, расположенных в 1351 объекте, из них в Алматы - 935 субъектов, расположенных в 1091 объекте.

    Отрасли пострадавших субъектов бизнеса: торговля – 1122; общепит – 17; финсектор – 31, логистика – 8.

    Общая сумма ущерба составила по приблизительным подсчетам более 92,3 млрд тенге (в Алматы 90,7 млрд тенге).

    Теги:
    Закон и право Бизнес Происшествия, ЧС ЧП-2022 Экономика
    Сейчас читают
    Сегодня, 13:23
    На каких улицах Астаны ведется сроительство «ливневок»
    Сегодня, 12:54
    Казахстанский борец Бекадил Шаймерденов стал серебряным призером Азиады
    Сегодня, 12:50
    Завершился прием документов для участия в Президентском молодежном кадровом резерве
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!