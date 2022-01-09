НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Общая сумма ущерба бизнесу составила более 92,3 млрд тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальную палату предпринимателей РК.

В call-центр поступило 2320 звонков, из них: по вопросам мародерства – 1127, форс-мажора – 26, блокпостов – 2, звонки физических лиц – 1052.

В 10 регионах страны выявлено 1181 пострадавший субъект бизнеса, расположенных в 1351 объекте, из них в Алматы - 935 субъектов, расположенных в 1091 объекте.

Отрасли пострадавших субъектов бизнеса: торговля – 1122; общепит – 17; финсектор – 31, логистика – 8.

Общая сумма ущерба составила по приблизительным подсчетам более 92,3 млрд тенге (в Алматы 90,7 млрд тенге).