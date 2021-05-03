Общая стоимость школ по стандартам НИШ обходится дешевле типовых школ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Стоимость строительства школы по стандартам НИШ составляет в среднем 7,5 млрд тенге. Однако общая стоимость строительства такой школы обходится дешевле расходов на типовую школу. Об этом заявил заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«При строительстве типовой школы на 1 200 мест по ценам 2020 года государство выделяет порядка 3,5 млрд тенге. Также школа оснащается оборудованием частично (от 4 до 10% от стоимости СМР). В дальнейшем требуется постоянное дооснащение компьютерными классами, учебными лабораториями, мастерскими стоимостью в среднем порядка 160 млн тенге. Кроме того, требуется ежегодное оснащение библиотечным фондом и учебно-методическим комплексом (далее – УМК), что составляет порядка 140 млн тенге в год», - написал Роман Скляр в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, строительство полнокомплектной школы на 2 000 мест (по стандартам НИШ) предусматривает полную комплектацию оборудования и не требует дооснащения в течение последующих 5-7 лет.

«Техническое оснащение включает в себя библиотечный фонд и УМК с ежегодным обновлением. Следует отметить, что перечень оснащения полнокомплектных школ соответствует содержанию обновленных учебных программ и включает все необходимое оборудование для организации эффективного учебного процесса. Более того, в соответствии с проведенным акиматом города Нур-Султана анализом, общая стоимость типовой школы по бюджетному инвестиционному проекту, приведенная к 2 000 местам, а также с учетом повышения стоимости СМР и оборудования в 2021-2022 годах, составляет порядка 7,8 млрд тенге», - озвучил подсчеты зампремьера.

«Во исполнение поручения Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Н.А. Назарбаева приняты меры по оснащению полнокомплектных школ по стандартам АОО «Назарбаев интеллектуальные школы». Так, полнокомплектные школы отвечают всем современным цифровым требованиям автоматизации и контроля управления здания (BMS система). Таким образом, стоимость строительства школ не выходит за рамки установленных стандартов. При этом, объекты образования соответствуют модели передовых учебных заведений», - заключил Р. Скляр.

Ранее Р. Скляр озвучил планы касательно строительства школ по линии ГЧП в Нур-Султане.



