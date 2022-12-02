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Общая смертность населения Казахстана снизилась на 28%

2 Декабря 2022, 11:24
Общая смертность населения Казахстана снизилась на 28%

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Положительную динамику основных медико-демографических показателей здравоохранения в стране отмечает Минздрав Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Укрепление здоровья граждан республики является одной из важнейших задач Правительства. Нами проводится комплексная работа в рамках поручений Главы государства по повышению эффективности оказания медицинской помощи населению. В результате реализации вышеуказанных поручений в стране отмечается положительная динамика основных медико-демографических показателей здравоохранения», - сказала министр здравоохранения Ажар Гиният в ходе правительственного часа в Сенате.

По данным главы ведомства, общая смертность населения в этом году снизилась на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Отмечается снижение показателей смертности от болезней системы кровообращения почти на 32%, рака – на 9%, травм – на 4%, смертности от болезней органов дыхания – на 33%, а смертность от туберкулеза снизилась на 17%. Отмечается значительное сокращение материнской смертности – более, чем в 3,5 раза», - проинформировала министр.

По словам Ажар Гиният, улучшение показателей здоровья населения нашей страны отражается и на международных рейтингах.

«По итогам 2021 года отмечается улучшение позиции Республики Казахстан в рейтинге Целей устойчивого развития ООН. Среди, 193 стран в 2020 году Казахстан занимал 65 место, а в начале 2022 года Организацией объединенных наций рейтинг нашего государства улучшен на 6 позиций до 59 места», - сообщила А. Гиният.


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