Обряд вызова дождя провели на набережной в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В 15-м микрорайоне на набережной у амфитеатра в городе Актау собралось более 3 тыс. человек. Они прочитали коллективную молитву, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Инициатором проведения мероприятия выступило Духовное управление мусульман Казахстана по Мангистауской области.

По информации главного имама областной мечети Бекет-Ата Ануара Елжанова, провести обряд «Тасаттык» его попросили местные фермеры и землевладельцы.

«Во времена пророка Мухаммеда люди выходили за город и коллективно читали молитву, прося у Аллаха послать им полезный дождь. Именно сейчас необходим дождь, который будет полезен для земли, скота и растительности», - сказал главный имам областной мечети Бекет-Ата Ануар Елжанов.