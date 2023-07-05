Обрушившиеся на Улан-Батор проливные дожди вызвали наводнения

УЛАН-БАТОР. МОНЦАМЭ - КАЗИНФОРМ - Обрушившиеся на столицу Монголии - Улан-Батор - проливные дожди вызвали наводнения. Возникла ситуация, которая может угрожать жизни и здоровью граждан, дорогам и дорожному движению. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МОНЦАМЭ.

В связи с этим, губернатор столицы Д. Сумьябазар издал распоряжение о закрытии некоторых дорог и придорожных сооружений на неопределенный срок до улучшения ситуации.

«Подвалы и первые этажи 27 жилых домов и сотни автомобилей в столичном районе Баянзурх, расположенном в Улан-Баторе, были затоплены после прорыва плотины реки Сэлбэ из-за дождевых паводков», - отмечается в официальном сообщении главного управления по чрезвычайным ситуациям Монголии, которое приводит Синьхуа.

Кроме того, в пяти столичных районах во вторник были затоплены 54 жилых дома, подвал торгового центра, пять частных домов, 15 юрт, две автомагистрали и два туннеля, а также частично обрушились две плотины и несколько мостов.

Уровень воды в крупных реках и озерах страны, включая Туул, Тэрэлж, Сэлбэ и Хэрлэн, превысил допустимую норму на 50 см из-за продолжающихся проливных дождей, обрушившихся на Монголию на этой неделе.

Синоптики прогнозируют, что до конца этой недели на большей части территории страны ожидаются сильные ливни с грозами.

Главное управление по чрезвычайным ситуациям Монголии призывает жителей 21 аймака, живущих вдоль рек и озер, принять все необходимые меры предосторожности.