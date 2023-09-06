Обрушился этаж в строящемся здании в Актау

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В соцсетях появились кадры с обрушением целого этажа внутри строящегося дома в Актау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Строитель, снимавший это на видео, заявил, что ему чудом удалось избежать гибели — он успел выйти и плиты рухнули. Мужчина также рассказал, что под обломками остались его вещи и документы. Здание находится в микрорайоне 29А.

В управлении государственного строительно-архитектурного контроля Мангистауской области прокомментировали данный инцидент.

«Объект строительства расположен на земельных участках 130/9, 130/13, 130/14 микрорайона 29А города Актау (кадастровые номера 13-200-034-3463, 13-200-034-3462, 13-200-034-3461) Застройщиком (заказчиком) объекта строительства является ТОО «Caspian Mega Construction», - сообщили в управлении.

В ведомстве заявили, что по данному объекту строительства имеются архитектурно-планировочное задание, согласованный эскизный проект, положительное заключение частной экспертизы на рабочий проект и уведомление о начале производства строительно-монтажных работ.

«В ходе выездного осмотра в соответствии со ст. 31-1 Закона, главным государственным строительным инспектором области принято решение провести проверочные работы за соответствием выполненных (выполняемых) строительно-монтажных работ, применяемых строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования утвержденным проектным решениям и государственным (межгосударственным) нормативам, в том числе по обеспечению прочности, устойчивости, надежности несущих и ограждающих конструкций и эксплуатационных качеств зданий (сооружений). Так как имеется вероятность использования некачественных материалов и ведения строительно-монтажных работ с нарушениями. Большая вероятность того, что в плите была поперечная или косая трещина, это могло привести к обрушению верхней плиты. Обломки верхней плиты, падая, обрушили нижние плиты», - пояснили в управлении.

По данным ведомства, происшествие произошло два дня назад , однако до сегодняшнего дня информация от технического надзора не поступала.