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Обрушилась крыша столичного спорткомплекса «Астана Арена»

9 Февраля 2020 14:11
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Обрушилась крыша столичного спорткомплекса «Астана Арена»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Крыша столичного спорткомплекса «Астана Арена» обрушилась под тяжестью снега, передает МИА «Казинформ».

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«Сегодня из-за непогоды примерно в 08:00 упали поликарбонатные плитки на крыше спорткомплекса. Сейчас проводятся работы по восстановлению крыши. Жертв и пострадавших нет», - сообщил директор спорткомплекса «Астана Арена» Дмитрий Антоничев.

По его словам, на крышу невозможно взобраться и отчистить ее от снега, так как она изготовлена из стеклянной плитки.

Об обрушении крыши «Астана Арена» рассказала жительница столицы в Facebook.


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Ключевые слова: Нур-Султан, Происшествия,
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Багдат Хасенова

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