Обрушилась крыша столичного спорткомплекса «Астана Арена»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Крыша столичного спорткомплекса «Астана Арена» обрушилась под тяжестью снега, передает МИА «Казинформ».

«Сегодня из-за непогоды примерно в 08:00 упали поликарбонатные плитки на крыше спорткомплекса. Сейчас проводятся работы по восстановлению крыши. Жертв и пострадавших нет», - сообщил директор спорткомплекса «Астана Арена» Дмитрий Антоничев.

По его словам, на крышу невозможно взобраться и отчистить ее от снега, так как она изготовлена из стеклянной плитки.

Об обрушении крыши «Астана Арена» рассказала жительница столицы в Facebook.