Обрушение жилого комплекса в Майами: под завалами остаются более 150 человек

МАЙАМИ. КАЗИНФОРМ – Не прекращаются спасательные работы на месте обрушения жилого комплекса в штате Флорида, жертвами которого по последним данным стали 9 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

По данным американского новостного агентства, 152 человека по-прежнему остаются под завалами жилого дома в городе Серфсайд. Из девяти обнаруженных жертв удалось идентифицировать четырех человек. Местные власти делают все возможное, чтобы установить личности всех, кто к настоящему моменту был извлечен из-под завалов.

Мэр города Серфсайд Чарльз Беркетт заявил, что спасатели работают 24 часа, не покладая рук. Спасательные работы, по его словам, не прекратятся, пока из-под завалов не будут извлечены все, кто попал в ловушку обрушившегося здания. Еще он добавил, что «ждет чуда».

«Я читал когда-то статью о том, что люди выживали под завалами зданий в течение 17 дней. Я жду чуда. Я жду много чудес», - добавил он.

По его словам, на помощь к местным спасателям прибыли их коллеги из Мексики и Израиля.

Некоторые люди, члены семей которых остаются под завалами, недовольным тем, как медленно ведутся спасательные работы.

Одна из женщин, до сих пор не знающая, что стало с ее 26-летней дочерью, которая проживала в обрушившемся комплексе, обратилась в властям через свою страницу в Instagram. В эмоциональном видео обращении, она подчеркнула, что знает, что власти делают все возможное, но этого недостаточно.

«Я – мать. Не знаю даже как это выразить… Просто представьте, что там ваши дети!» - сказала она.

Причина обрушения здания пока неизвестна.